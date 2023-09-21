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Собянин отметил высокую популярность МЦД-3 в первый месяц работы

15:29
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Среднесуточный пассажиропоток достигает 426 тыс. человек

Около 11,5 млн пассажиров воспользовались третьим маршрутом Московских центральных диаметров за первый месяц работы линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Пассажиры совершили уже 11,5 млн поездок. Третья линия наземного метро работает чуть больше месяца. Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское и прошел через 24 района столицы. С его запуском у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры", - написал глава города.

Мэр добавил, что только за первый полный день на МЦД-3 совершили 350 тыс. поездок.

"Сейчас среднесуточный пассажиропоток достигает 426 тыс., что на 16% выше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях", - также отметил Собянин. 

Как уточнил градоначальник, на соседних линиях метро стало свободнее, стало меньше машин на прилегающих автомагистралях.

Пассажирское движение по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" было открыто 17 августа 2023 года.

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