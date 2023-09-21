Однако Киев регулярно предпринимает такие попытки

Председатель комитета начальников штабов Министерства обороны США Марк Милли предостерег главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования поставляемого Вашингтоном оружия на территории России. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По сведениям журналиста, это произошло после попытки киевского режима атаковать Кремль при помощи беспилотников. Тогда попытка провалилась.

После этого Милли предупредил Залужного, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России, заявил Игнатиус.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные готовы к тому, что западные союзники Украины могут передать украинской армии дальнобойные ракеты. Парламентарий подчеркнул, что мы "знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары".

При этом журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что в США считают, что Россия уже победила в конфликте на Украине, хотя Белый дом и американские средства массовой информации лгут про это.

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