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Кремль: прямая линия с Путиным может пройти до конца года

15:42
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Президент традиционно использует такой формат общения с гражданами

Дата очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не установлена. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, в администрации президента исходят из того, что прямая линия может состояться до конца 2023 года.

Однако, подчеркнул Песков, конкретная дата прямой линии к настоящему времени еще не назначена, сообщает ТАСС.

Прямая линия с Владимиром Путиным в предыдущий раз проходила 30 июня 2021 года, глава государства отвечал на вопросы граждан в формате, который уже стал традиционным.

В июне 2023 года Песков подтверждал, что подготовка к прямой линии с российским лидером уже ведется — "мы готовимся к ней потихоньку".

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Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным
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