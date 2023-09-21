Кремль: прямая линия с Путиным может пройти до конца года

Президент традиционно использует такой формат общения с гражданами

Дата очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не установлена. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, в администрации президента исходят из того, что прямая линия может состояться до конца 2023 года.

Однако, подчеркнул Песков, конкретная дата прямой линии к настоящему времени еще не назначена, сообщает ТАСС.

Прямая линия с Владимиром Путиным в предыдущий раз проходила 30 июня 2021 года, глава государства отвечал на вопросы граждан в формате, который уже стал традиционным.

В июне 2023 года Песков подтверждал, что подготовка к прямой линии с российским лидером уже ведется — "мы готовимся к ней потихоньку".

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