Синоптики пообещали россиянам теплый октябрь

Температура поднимется выше нормы

Синоптики обещают жителям Центральной России теплый октябрь. Температура будет выше нормы, воздух может прогреваться до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в Telegram, октябрь продолжит сентябрьские тенденции - теплее нормы и с дефицитом осадков. Первая пятидневка обещает быть преимущественно сухой, с дневной температурой около плюс 14-17 градусов, при климатической норме в плюс 11-13 градусов.

Что касается текущей недели, то, по прогнозам Леуса, она пройдет под знаком солнечного, сухого и очень теплого антициклона. Воздух хорошо прогреется - до +22…+27°, что вновь приблизит температуру к рекордным отметкам.

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