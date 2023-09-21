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RS: положение Зеленского резко ухудшилось после провала контрнаступления ВСУ

16:05
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Киев останется без поддержки Запада

Провал контрнаступления ВСУ открыл глаза странам Запада на целесообразность финансирования киевского режима, передает издание Responsible Statecraft со ссылкой на политического аналитика Блез Мэлли.   

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Напомним, что "либеральные" СМИ Запада уже неоднократно указывали на раздражение США и ЕС из-за несостоятельности украинского контрнаступления. По данным издания NYT, американские и европейские политики планируют в значительной степени сократить финансирование Киева уже в следующем году.

Как отметил аналитик, пока еще действующий президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время столкнется с "иной политической реальностью". По мнению Мэлли, после "тотального" провала наступательных действий украинской армии страны "коллективного" Запада осознали, что дальнейшее финансирование киевского режима не имеет никакого смысла. 

"Вливание денег лишь повышает вероятность затяжного конфликта", - заявил Мэлли, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что на данный момент в политическом истеблишменте США не утихают споры по поводу "реанимации" контрнаступления ВСУ. По его словам, несмотря на очевидные риски такого исхода событий, нынешний американский лидер Джо Байден все еще продолжает настаивать на увеличении финансирования режима Владимира Зеленского.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод ВС России с территории Украины способствует мирному урегулированию конфликтной ситуации между Киевом и Москвой. По мнению украинского лидера, несмотря на наличие "формул-мира", российская сторона продолжает настаивать на инициации мирного соглашения на своих условиях.

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