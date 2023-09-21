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Шольц обвинил Путина в желании "завоевать Украину"

16:37
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Запад продолжит помогать Киеву

Президент России Владимир Путин пытается осуществить "империалистический план" по захвату украинского государства. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Напомним, что буквально несколько дней назад российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу США о необходимости возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. По мнению Путина, для реализации таких планов Вашингтон должен повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского для отмены недавнего указа о запрете любых соглашений с Россией.  

Как отметил политик, украинский народ все еще продолжает "страдать" из-за политических амбиций российского лидера. По мнению Шольца, несмотря на устремления Москвы по "завоеванию Украины", США и ЕС сделают все возможное для "победы" ВСУ в зоне военной спецоперации.

"Путин хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", - заявил Шольц, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом канцлер Германии подчеркнул, что для скорейшего урегулирования кризиса на Украине президент России должен вывести войска из зоны СВО. По его словам, лишь при условии выполнения этого требования Запад готов пойти на политические и экономические уступки в отношении Москвы.  

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны несут ответственность за новый виток эскалации украинского кризиса. По словам высокопоставленного дипломата, именно недальновидная политика США и ЕС привела к началу гражданской войны на территории Украины.

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