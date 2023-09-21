Предпосылки к миру: последние данные о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Официальной информации об открытии Лачинского коридора пока нет

На встречу с азербайджанской стороной в Евлахе представителей армянской общины Карабаха сопровождают российские миротворцы. Именно при их посредничестве военную фазу конфликта, продолжавшуюся сутки, удалось перевести в политическое русло. В центре внимания - вопросы реинтеграции армян в состав единого государства. Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Но это лишь начало большого пути, констатируют участники переговоров. Предстоит проработать множество деталей.

"Сегодняшняя беседа стала первой из многих. Азербайджан и Армения начали обсуждать соглашение, которое способно положить конец десятилетиям кризиса и вражды. В документе пять пунктов, основанные на международном праве. В частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга", - сообщил Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана.

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсуждают и на самом высоком уровне. Накануне Владимир Путин говорил по телефону с премьер-министром Армении. А сегодня российскому президенту позвонил его азербайджанский коллега. Лидеры обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки. Путин особо подчеркнул: важно обеспечить права и безопасность армянского населения. Алиев, в свою очередь, подтвердил, что готов к взаимодействию. Зашел разговор и о трагической гибели российских миротворцев. Четыре человека были в машине, которая накануне попала под обстрел.

"Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

И вот уже информагентства со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве сообщают: задержаны первые подозреваемые по этому делу. Кроме того, от обязанностей отстранен командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в трагедии.

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Из самых опасных районов Нагорного Карабаха эвакуированы 5 тысяч человек. Каждого обеспечили местом для отдыха и горячим питанием. О тех, кому необходима медицинская помощь, заботятся наши военные врачи.

"Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили все усилия, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы, мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня. Соответственно, будут создаваться условия для возвращения этих перемещенных лиц в свои места проживания", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Многие беженцы ждут, когда смогут покинуть Нагорный Карабах. Ждут этого и их родственники в Армении. Но официальной информации об открытии Лачинского коридора пока нет.

Конечно, с особым пристрастием за ситуацией следят на Западе. В ЕС так и заявили: европейская внешнеполитическая служба изучает все обстоятельства, рассматривается вопрос о введении санкций против Азербайджана. США тоже, как всегда, не могут пройти мимо - там звучат призывы к Джо Байдену действовать жестко.

Накаляется обстановка и в Армении. Здесь не стихают протесты. Этой ночью у здания правительства в Ереване полиция задержала 30 человек. Люди не согласны с решением своего руководства признать Карабах территорией Азербайджана. Требуют, чтобы премьер-министр Пашинян ушел в отставку. Сегодня манифестанты объявили голодовку и заблокировали проезжую часть. Оппозиция сообщила о начале круглосуточных акций. Цель - "в кратчайшие сроки совершить смену власти и защитить армян в Нагорном Карабахе".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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