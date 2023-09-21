Визит Зеленского в США оборачивается провалом

Как и контрнаступление ВСУ

Американский президент к приезду Владимира Зеленского приготовил гостинец: очередной пакет военной помощи в размере 325 миллионов долларов. Объявить об этом Байден должен сегодня на личной встрече. Сам Зеленский уже прибыл в Конгресс, где ему дали от врот поворот, заявив, что у законодателей нет времени его слушать. Несолоно хлебавши, гость из Киева отправился в Белый дом.Там уже лежит документ - его подготовили 23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов от Республиканской партии, политики выражают обеспокоенность по поводу продолжения финансирования Украины.

"Как проходит контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем 6 месяцев назад? Какова наша стратегия и каков план президента? Было бы абсурдным удовлетворить просьбы, не зная ответов на эти вопросы. Наш дефицит в этом году превысит 1,5 трлн долларов. Занимать деньги у Китая для отправки их на Украину не имеет смысла", - считают авторы документа.

Визит Зеленского в Штаты пока складывается максимально неудачно. Послушать его выступление в рамках Генассамблеи ООН захотели не многие. Киевским телевизионщикам пришлось прибегнуть к магии монтажа. Вот только перестарались. В эфир пошел ролик, где Зеленский выступает у трибуны и одновременно со скучающим лицом слушает себя же в зале. Но это не самая большая проблема украинского лидера. Повод для раздора Украины с коллективным Западом - зерно.

Угрозы Киева подать на своих соседей жалобы в ВТО спровоцировали Брюссель наконец-то встать на защиту интересов стран ЕС. Об этом пишет Financial Times: "Брюссель рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии от киевского иска, поданного после того, как эти три страны отказались принимать украинское зерно. Этот вопрос стал самым ярким эпизодом противоречий среди 27 стран-членов блока по поводу поддержки Киева".

Сильнее других украинским зерном поперхнулась Польша. Президент Дуда даже отменил запланированную встречу с Зеленским. Литовские СМИ поспешили заявить, что мирить поссорившихся экстренно собрался президент Гитанас Науседа. Распространили даже фото. Но и тут конфуз - оказалось, что снимок старый. Киев встречу опроверг. Разногласия между соседями пока лишь только крепнут.

Масла в огонь подливает и польский премьер Матеуш Моравецкий: "Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения, так как мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хотите защищаться, то должны иметь то, чем защищаться. Мы признаём такой принцип. И поэтому мы увеличили свои заказы".

А без запасов оружия киевскому режиму тяжело. Виноватых в провале контрнаступления приходится искать среди своих. Фигурантом уголовного дела об "оставлении юга" может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Эта новость уж точно не сможет поднять боевой дух украинской армии, который, если верить новой статье американского публициста Сеймура Хёрша, и так в упадке.

"Сотрудник американской разведки сказал мне: "Война окончена. Россия победила. Украинского наступления больше нет, но Белый дом и американские СМИ должны продолжать лгать". Правда в том, что если украинской армии прикажут продолжать наступление, армия взбунтуется. Солдаты больше не хотят умирать, но это не соответствует бреду Байдена", - указал Хёрш.

Косвенно досталось в Нью-Йорке и известному украинскому приветствию. Фраза Glory to Ukraine на билбордах заменилась на Glory to Urine, что в переводе означает "слава моче". Компания-владелец экрана свалила все на ошибку нейросети. Пришлось извиняться, но осадок остался.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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