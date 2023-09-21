Поддержка военных, технологии и экономика: главное из поездки Путина в Новгород

Основной задачей является переход к высоким зарплатам в ближайшее десятилетие

Эта остановка в центре поддержки участников спецоперации и членов их семей - внеплановая. Здесь есть все необходимое для полноценной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Оказывают максимально широкий спектр услуг - от психологической до юридической помощи. Но прежде чем осмотреть оснащение, глава государства спешит пообщаться с посетителями. Ведь Путин всегда говорит: люди - главное. Президент разговаривает с каждым.

В стране масса законов, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей. И не все сразу могут сориентироваться, как правильно оформить документы и что им положено. Здесь же можно получить полный набор услуг. Центр работает в режиме одного окна. Как МФЦ. Тут не только подскажут, но и тут же помогут составить заявление и примут документы.

Президент интересуется: что еще нужно сделать, чем помочь. В разговоре выясняется: по программе реабилитации получившим инвалидность участникам СВО положены обычные протезы. А нужны высокофункциональные. Ведь они люди активные. Рвутся - кто обратно в бой, кто на работу.

О необходимости поддержки ветеранов спецоперации президент отдельно останавливается и на расширенном президиуме заседания Госсовета о развитии рынка труда. В числе присутствующих руководители регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Их глава государства попросил держать вопрос на личном контроле.

Путин: "Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Все это – задачи специального государственного фонда "Защитники Отечества". Подчеркну: нужно делать все возможное, чтобы наши герои чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много. Такое же всемерное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контроле".

В стране рекордно низкая безработица. Экономика, несмотря на внешнее давление, растет. И ей требуются трудовые ресурсы, ведь в регионы приходят инвестиции, открываются новые предприятия. А благодаря демографической политике увеличивается доля молодежи. Им необходимо дать возможность получить востребованную на рынке специальность.

Путин: "Сейчас мы с вами должны преумножить наши усилия, создать для молодежи все условия для успешного карьерного старта. В целом отмечу, что меры по развитию рынка труда должны и дальше подкреплять наши шаги в сфере демографии, это все одно с другим, безусловно, связано. Для этого уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребенка до полутора лет".

Сегодня в стране возрождается авторитет рабочих специальностей. Открываются новые образовательные учреждения. Владимир Путин посетил инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай" и ученые классы "Школы 21". Здесь можно бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT.

В церемонии открытия калужского технопарка Владимир Путин принял участие с помощью телемоста. Уровень его оснащенности можно оценить даже по видеосвязи. Этот технопарк построили буквально за 8 месяцев. Проходить переобучение по 60-ти программам ежегодно смогут 10 тысяч человек со всей страны.

Путин: "Давайте Ломоносова вспомним, он вообще пешком шел учиться, так говорят. Это не значит, что все должны жить в сараях в этой связи, вспоминая Ломоносова. Постепенно будем это все делать".

Владимир Путин также встретился с победителями Чемпионата высоких технологий. Это первый международный турнир профессионального мастерства. Великий Новгород принимал финал мероприятия, в котором приняли участие около 5 тысяч человек.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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