Байден не имеет самостоятельности

Нынешний президент США не имеет самостоятельности в принятии политических решений. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Не думаю, что глава Белого дома здесь действительно главный", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, на хозяин Белого дома не имеет самостоятельности в принятии тех или иных решений. По его словам, внешнеполитическая стратегия США свидетельствует о наличии "серого кардинала" в Белом доме.

Он также добавил, что управляющие Америкой люди должны отказаться от затягивания конфликтной ситуации между Россией и Украиной. Иными словами, такая недальновидная политика в отношении Москвы приведет не только к значительной эскалации украинского кризиса, но и к началу Третьей мировой войны, заключил аналитик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен из-за слов российского лидера о разработке новых вооружений. По мнению военного аналитика, потенциал оборонно-промышленного комплекса России во много раз превосходит американский ОПК.

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