Западные кураторы отвернулись от Зеленского

Страны "коллективного" Запада начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского из-за неспособности ВСУ противостоять российским военным в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Как отметил аналитик, американские и европейские начали осознавать бесперспективность наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации. По мнению Риттера, именно по этой причине правительство Польши отказалось осуществлять новые поставки оружия и боеприпасов Киеву.

"Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на данный момент Вашингтон и Брюссель отправляют на Украину исключительно устаревшие виды вооружений. По его словам, такими действиями страны Запада пытаются "создать видимость" поддержки ВСУ для мировой общественности.

"Все понимают, что армия Украины неспособна перехватить инициативу на фронте", - заключил он.

Ранее официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава не планирует продлевать всестороннюю помощь украинским беженцам на следующий год. По мнению политика, несмотря на продолжающиеся боевые действия, власти Польши не могут позволить себе обеспечивать украинцев на постоянной основе.

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