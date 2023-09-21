Азербайджан передал армянам Карабаха план по их реинтеграции

Переговоры по этому вопросу прошли конструктивно

Баку предоставил этническим армянам Нагорного Карабаха план по их реинтеграции, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что накануне советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил о готовности плана по реинтеграции проживающего на территории Нагорного Карабаха армян. По его мнению, реализация такого плана позволит избежать конфликтных ситуаций в будущем.

Уточнятся, что встреча между представителями Азербайджана и этническими армянами Нагорного Карабаха прошла сегодня в Евлахе. По данным информагентства, в ходе переговоров глава азербайджанской делегации Рамин Мамедов передал армянам план по их реинтеграции.

При этом в администрации президента Азербайджана подчеркнули, что переговоры прошли "плодотворно и конструктивно".

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, главная цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Позднее на эту новость отреагировали в МИД России, отметив, что Москва выступает за прекращение огня.

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