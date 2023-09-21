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Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США

18:18
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Времени для его выступления не нашлось

Президент Украины не будет выступать перед американскими парламентариями из-за нехватки времени. Об этом в интервью новостному телеканалу NBC заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.   

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"Зеленский не будет выступать в Конгрессе. Времени для выступления недостаточно, учитывая занятость законодателей", - заявил Маккартни, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что украинский лидер уже неоднократно выступал перед Конгрессом. По его словам, в связи с этим отсутствие Зеленского в списке выступающих не должно повлиять на "содержательность и конструктивность" предстоящего заседания.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада начали отворачиваться от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за неспособности ВСУ противостоять российской армии в зоне военной спецоперации. По мнению аналитика, именно по этой причине от поддержки Украины уже отказалось правительство Польши.

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