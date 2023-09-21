BBC: главкому ВСУ Залужному грозит уголовное дело из-за потери юга Украины

Его обвиняют в государственной измене

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны в результате провального контрнаступления, передает издание BBC со ссылкой на анонимный источник из Государственного бюро расследований Украины.

Как отметили авторы публикации, на данный момент процессуального статуса у потенциального уголовного дела в отношении главнокомандующего украинской армией Валерий Залужного пока еще нет.

"Но не исключено, что такой статус появится впоследствии", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность представитель ведомства подчеркнул, что в отношении Залужного заведены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе". По его словам, украинские власти приняли решение инициировать разбирательство в отношении главкома ВСУ из-за потери значительных территорий юга страны в результате провального контрнаступления.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о ходе наступательных действий в зоне военной спецоперации. По его словам, американский чиновник якобы остался довольным после непродолжительного телефонного разговора.

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