Путин в Новгороде посетил центр поддержки участников СВО и научно-технологический центр

Также президент по видеосвязи принял участие в открытии Федерального технопарка профессионального образования для обучения педагогов в Калуге

Президент России Владимир Путин в четверг проводит рабочую поездку в Великий Новгород, сообщила пресс-служба Кремля.

Сначала глава государства посетил Центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Путин пообщался с сотрудниками центра и ветеранами СВО, которые проходят здесь реабилитацию, получают медицинскую, лекарственную, социальную и психологическую помощь.

Далее президент посетил Инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника – Валдай", где ознакомился с планами развития учреждения и осмотрел учебное пространство "Школы 21" – образовательного проекта "Сбера" в сфере IT.

Также российский лидер по видеосвязи принял участие в открытии Федерального технопарка профессионального образования для обучения педагогов в Калуге.

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