В Александровском дворце Царского села открылась новая выставка

В основу легла фотохроника путешествий по Крыму семьи императора Николая II

На этой фарфоровой тарелке работы немецкой мануфактуры русский император Николай II со своим сыном цесаревичем Алексеем изображен в военной форме начала 20 века. Всего один экспонат рассказывает целую историю, напоминает об эпизоде, который случился в Крым: Николай II решил испробовать удобства современной армейской формы для рядового состава и в полной выкладке совершает пеший переход в форме рядового - туда и обратно 40 километров.

Искусствоведы говорят: эта экспозиция - историческое доказательство того, как тесно были связаны Санкт-Петербург и Крым еще сто лет назад. Это увеличенные копии фотокарточек из семейного альбома Романовых - оригиналы хранятся в музее-заповеднике Алупки в Крыму. Там, где и были сделаны.

Августейшие путешествия из столицы Российской Империи по любимым местам страны - это Севастополь, Евпатория и Ялта. Белоснежный Ливадийский дворец в стиле итальянских дожей - первая летняя императорская резиденция в Крыму. До трагических событий 1917 года русская венценосная семья провела здесь лучшие дни своей жизни.

Кадры исторической хроники - Александра Федоровна в день своего тезоименитства выходит с детьми принимать поздравления в белоснежный итальянский дворик Ливадийского дворца. А это военный парад в день рождения Николая II в той же Ливадии. Выставка - словно продолжение фильма. Вот императрица гуляет с принцессой греческой и датской Еленой Владимировной, в ее руках фотоаппарат - он тоже здесь на витрине. Николай II играет в большой теннис. А это - визит всего семейства на знаменитую яхту "Штандартъ".

Все фотографии поражают живостью, атмосферой - люди на снимках не смотрят, как тогда было принято, в камеру. И это на заре эпохи фотографии! Оказывается, у мастеров того времени был один секрет: печатали не фотографии, а стоп-кадры киноленты, где люди двигаются.

В день открытия в небольшом дворцовом холле очень много посетителей. В музее говорят: значит, интерес к жизни императорской семьи и истории своей страны растет. Это не просто фотографии и личные вещи. Это свидетели эпохи, которые не подделать. Нити, которые не разорвать. История Санкт-Петербурга и Крымского полуострова навсегда связана с трехвековой историей Российской Империи. Выставка в Александровском дворце продлится до 20 ноября.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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