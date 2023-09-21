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Пашинян пообещал действовать жестко в отношении митингующих

19:08
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Организаторы антиправительственных акций будут привлечены к ответственности

Власти Армении будут жестко реагировать на действия участников антиправительственной акции в центре Еревана. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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Как пояснил политик, на фоне эскалации ситуации в Нагорном Карабахе противники Армении пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. По мнению Пашиняна, главная цель демонстрантов заключается в дискредитации действующего правительства.

"Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона", - заявил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что организаторы акций рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, стратегическая цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики. Как отметили в МИД России, Москва призывает Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия и начать подготовку к началу переговорного процесса.

Позднее на эту новость отреагировал российский лидер Владимир Путин, уточнив, что, несмотря на недружественные действия Еревана в отношении Москвы, миротворческие силы России все еще продолжают обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.  

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