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"Он в отчаянии": в Британии указали на странное поведение Зеленского во время выступления в ООН

19:44
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Запад планирует сократить финансирование ВСУ

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского прибегнуть к эмоциям в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН свидетельствует об его отчаянном положении. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.  

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"Зеленский в глубоком отчаянии", - заявил Крук, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что пока еще действующий президент Украины находится в отчаянном положении из-за неуверенности "в завтрашнем дне". По его словам, несмотря на многочисленные обещания западных кураторов поддерживать киевский режим "до победного конца", на данный момент США и ЕС сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.  

Он также добавил, что в связи с этим украинский президент попытался "выклянчить" деньги и оружие у Запада, используя платформу ООН в качестве "театральной сцены". Иными словами, Зеленский решил "разжалобить" американских и европейских партнеров с помощью своего "актерского обаяния", однако на этот раз у него ничего не вышло, резюмировал аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования конфликта Россия должна немедленно вывести свои войска с украинских земель. По его мнению, только при выполнении этого условия Киев готов инициировать мирное соглашение с Москвой.

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