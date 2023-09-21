Военно-политический блок не планирует принимать новых членов

Военно-политический блок останется региональной организацией. Об этом в ходе выступления на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО останется региональным альянсом, альянсом между Северной Америкой и Европой", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава организации подчеркнул, что потенциальными участниками Североатлантического альянса смогут стать только "экономически развитые" страны Европы. По его словам, заявления Москвы о тенденции по превращению НАТО в глобальное объединение не соответствуют действительности.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения конфликтной ситуации на Украине. По мнению высокопоставленного дипломата, руководство военно-политического блока виновно не только в разжигании локальных войн на Ближнем Востоке, но и в дестабилизации геополитической ситуации на европейском континенте.

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