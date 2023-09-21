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В Азербайджане завели уголовные дела о гибели российских миротворцев

20:41
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Виновные будут наказаны по всей строгости закона

Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели шести военнослужащих миротворческого контингента, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на опубликованный ведомством документ.

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Напомним, что накануне в Минобороны России сообщили об обстреле автомобиля миротворческого контингента. По данным ведомства, в результате инцидента все военнослужащие, находящиеся в машине, погибли. Позднее на эту новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что российские миротворцы отдали свои жизни ради стабильности и мира в Восточном Закавказье.

Как отметили в ведомстве, трагедия произошла по вине военнослужащих ВС Азербайджана. Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий азербайджанские военные приняли автомобиль российских миротворцев за технику армянских повстанцев.

"В результате инцидента погибли пятеро военных миротворческого контингента России", - говорится в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что в этот же день произошло еще одно происшествие. По данным ведомства, бойцы вооруженного формирования Армении, действующие на территории Нагорного Карабаха, обстреляли принадлежавший российским миротворцам КамАЗ.

"Один миротворец погиб, еще один получил ранения", - заключили в Генеральной прокуратуре республики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам азербайджанского лидера, виновные в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента будут наказаны.

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