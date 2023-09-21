Рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики

На заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации" Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в стране в реальном выражении по итогам июля составил 10,5% и нужно поддержать эту тенденцию.

По словам главы государства, рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики.

Как добавил российский лидер, число молодых людей в стране будет расти: к 2030 году должно быть 8,3 млн 20-24-летних, а в 2035 - 9,7 млн.

Во втором квартале рост инвестиций в экономику продолжился и составил 12,6%, указал также Путин.

Переход к экономике высоких зарплат должен быть важнейшим ориентиром для компаний и всех уровней власти, подчеркнул президент.

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