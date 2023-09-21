"Их цель – Китай": Столтенберг раскрыл планы США после возможной победы Украины

Вашингтон в скором времени возьмется за Пекин

Потенциальная победа Украины в противостоянии с Россией заставит США сконцентрировать все свои силы для ослабления экономического и оборонительного потенциала Китая. Об этом в ходе выступления на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава военно-политического блока подчеркнул, что потенциальная победа Киева в противостоянии с Москвой позволит американским властям полностью "сфокусироваться" на ослаблении Китая. По его словам, Вашингтон видит в Пекине геополитического конкурента, который в перспективе сможет потеснить США на геополитической арене.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок останется региональной организацией. По его мнению, руководство Североатлантического альянса в ближайшее время не планирует принимать новых членов.

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