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"Их цель – Китай": Столтенберг раскрыл планы США после возможной победы Украины

21:01
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Вашингтон в скором времени возьмется за Пекин

Потенциальная победа Украины в противостоянии с Россией заставит США сконцентрировать все свои силы для ослабления экономического и оборонительного потенциала Китая. Об этом в ходе выступления на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом

"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава военно-политического блока подчеркнул, что потенциальная победа Киева в противостоянии с Москвой позволит американским властям полностью "сфокусироваться" на ослаблении Китая. По его словам, Вашингтон видит в Пекине геополитического конкурента, который в перспективе сможет потеснить США на геополитической арене.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок останется региональной организацией. По его мнению, руководство Североатлантического альянса в ближайшее время не планирует принимать новых членов.

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