Действия стран-участниц НАТО нарушают фундаментальные принципы международного права

Обвинения стран "коллективного" Запада в отношении президента России Владимира Путина свидетельствуют о лицемерии Вашингтона и Брюсселя. Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Сербии Александр Вучич.

Как отметил политик, почти четверть века назад западная коалиция грубейшим образом нарушила действующий Устав ООН, обрушив всю мощь НАТО на суверенную страну в самом центре Европы – на Сербию. По словам Вучича, США и ЕС под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы в стране совершили одно из "страшнейших" преступлений против человечества в современной истории.

"Западные страны, осуждая действия Путина на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию", - заявил Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом сербский лидер подчеркнул, что такие действия западных стран указывают на лицемерие Вашингтона и Брюсселя в отношении государств, несогласных с их внешнеполитической стратегией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон начал "грубо и неприкрыто" вмешиваться во внутриполитические дела Украины сразу после развала СССР. По мнению высокопоставленного дипломата, американские власти никогда не скрывали свои устремления по поводу дестабилизации ситуации в Киеве ради "иллюзорной" попытки ослабить Россию.

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