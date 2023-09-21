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Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за критики действий Путина на Украине

21:40
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Действия стран-участниц НАТО нарушают фундаментальные принципы международного права

Обвинения стран "коллективного" Запада в отношении президента России Владимира Путина свидетельствуют о лицемерии Вашингтона и Брюсселя. Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Как отметил политик, почти четверть века назад западная коалиция грубейшим образом нарушила действующий Устав ООН, обрушив всю мощь НАТО на суверенную страну в самом центре Европы – на Сербию. По словам Вучича, США и ЕС под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы в стране совершили одно из "страшнейших" преступлений против человечества в современной истории.

"Западные страны, осуждая действия Путина на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию", - заявил Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом сербский лидер подчеркнул, что такие действия западных стран указывают на лицемерие Вашингтона и Брюсселя в отношении государств, несогласных с их внешнеполитической стратегией. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон начал "грубо и неприкрыто" вмешиваться во внутриполитические дела Украины сразу после развала СССР. По мнению высокопоставленного дипломата, американские власти никогда не скрывали свои устремления по поводу дестабилизации ситуации в Киеве ради "иллюзорной" попытки ослабить Россию.

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