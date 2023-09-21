Дуда: Варшава не будет передавать Киеву новое вооружение

Правительство Польши выступает против всесторонней поддержки Украины

Варшава не планирует передавать Киеву вооружения, которое специально было закуплено у НАТО для защиты польских границ. Об этом в интервью новостному телеканалу TVN24 заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить безопасность Польши", - заявил Дуда, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что Варшава не планирует передавать новые вооружения ВСУ, поскольку на данный момент стратегическая цель польского правительства заключается не только в укреплении собственных границ, но и в модернизации ВС Польши. По его словам, политический истеблишмент республики крайне негативно относится к идеи всесторонней и продолжительной поддержки киевского режима.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что западные страны начали отворачиваться от украинского президента Владимира Зеленского из-за провального контрнаступления ВСУ. По мнению военного аналитика, в связи с этим американские и европейские всерьез рассматривают вариант полного прекращения финансирования Украины.

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