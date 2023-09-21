Путин провел встречу с губернатором Новгородской области

Предприятия региона работают с крупными компаниями

В Великом Новгороде Владимир Путин провел встречу с губернатором Андреем Никитиным, передает "ТВ Центр".

Глава региона сообщил, что, помимо поддержки участников СВО, специалисты восстанавливают жилье и другие социальные объекты в подшефном Энергодаре. В самой же области действует особая экономическая зона, что привлекает инвесторов и влияет на рост средней заработной платы.

Губернатор отметил - предприятия области работают с крупными компаниями. Так, в планах совместно с "Роскосмосом" построить завод по производству химических источников тока и солнечных батарей, а также открыть набор в отряд космонавтов.

Владимир Путин обратил внимание на проблемы в социальной сфере. Никитин в ответ заверил, что до 2026 года в регионе будет отремонтировано 60 школ, а в настоящее время идет закупка кардиологического оборудования для больниц в Боровичах и Старой Руссе.

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