Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударить по российской территории

В ночь на пятницу, 22 сентября, российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Черным морем. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство уничтожило, что украинские беспилотники самолетного типа были ликвидированы вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

При этом ранее источники заявляли, что глава комитета начальников штабов Министерства обороны США Марк Милли предостерег главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования поставляемого Вашингтоном оружия на территории России.

Однако киевский режим регулярно предпринимает попытки ударить по российской территории. 21 сентября силы противовоздушной обороны России сорвали массовую террористическую атаку на Крым, сбив над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских дронов.

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