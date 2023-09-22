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Захарова обвинила главу ЕК во лжи о ядерном оружии

08:38
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Речь идет о бомбежке Хиросимы

Заявления председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России опасны и не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила про речь фон дер Ляйен во время вручения наград Атлантического совета, которой был, в числе прочих, удостоен глава японского правительства Фумио Кисида. Он сам родом из Хиросимы, во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники.

Захарова указала в своем Telegram-канале, что "про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов ни слова не упомянула".

Более того, фон дер Ляйен "пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы на Россию", обвинив Москву в намерениях применить ядерное оружие на Украину, что "отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно".

В ответ спикер МИД России подчеркнула, что "отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен".

В контексте конфликта на Украине Запад и Киев обвиняли Москву в безответственной ядерной риторике, хотя российские власти многократно напоминали: ядерная доктрина России носит исключительно сдерживающий характер.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил убежденность в том, что Москва будет последней, кто прибегнет к ядерному оружию. Такую угрозу, скорее, может спровоцировать Запад, заявил Джонсон.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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