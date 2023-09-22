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Зеленский заявил о создании совместной системы обороны Украины и США

08:19
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Пока же Байден обещал Киеву танки Abrams

Совместную оборонную экосистему создадут Украина и США. В ее рамках будут производить необходимое оружие, а также "вместе работать над укреплением свободы", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Как сообщил Зеленский в своем видеообращении, Киев совместно с Вашингтоном будет производить вооружения. В рамках анонсированной системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места, пообещал украинский лидер.

Видеообращение появилось по итогам визита Зеленского в Вашингтон – он прибыл туда 21 сентября из Нью-Йорка, с мероприятий 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом, который пообещал поставить танки Abrams на Украину на следующей неделе, передает ТАСС.

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