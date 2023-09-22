Любитель трогать мужчин: близость Макрона с Карлом III вызвала много вопросов

Французского президента упрекнули в нарушении этикета

Трубить общий сбор, налить всем по чарке! Король приехал. Главная светская новость: король Британии Карл впервые приехал во Францию с трёхдневным государственным визитом. О дружбе поговорить, в Сенате выступить, об экологии поболтать. Карл давно озабочен проблемами изменения климата. Эммануэль Макрон тоже много чем озабочен. Так что почва для разговоров есть. Да и повод для банкета тоже. Карл так и намекнул: "У французов есть вино, а у англичан – юмор".

Второй раз намекать не пришлось, сразу позвали к столу. Не где-нибудь, а в Версале. Наливали "Шато Мутон Ротшильд" 2004 года, как утверждают, за 2700 евро бутылка. Злопыхатели, просматривая кадры, сделанные по итогам банкета, отметили, как у короля заблистали глаза, а выражение лица изменилось на праздничное. А в пятницу им ещё в Бордо ехать, а там сплошные винодельни.

Светская и не светская пресса, впрочем, более следила за тем, как хозяева соблюдают протокол. Макрон со своей привычкой трогать всех подряд погладил короля по спине. Согласно этикету, к венценосной особе никто не имеет права прикасаться, только официальное рукопожатие.

Склонность французского президента трогать собеседников мужского пола давно подмечена. Когда Зеленский примчался за наградой в Париж, Макрон его чуть не задушил в объятиях. Еле оттащили. Ну а фотографии с канадским премьером Джастином Трюдо, активно продвигающим у себя на родине ЛГБТ повестку, заставили отбросить все сомнения. В 2017 году в соцсетях появились такие комментарии: "Судя по всему, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон прилетели на Сицилию для свадебной фотосессии".

И вот в августе офис премьер-министра Канады сообщает: Джастин Трюдо разводится с женой после 18 лет брака. Общество в недоумении. Кто она, разлучница? А может и разлучник?

Пока в Европе кипит светская жизнь, в Канаде - массовые протесты. Против столь любимого Трюдо ЛГБТ. "Марш миллиона" - так назвали митинги против насаждения ЛГБТ-идеологии в школах. Лозунг - оставьте наших детей в покое!

Кому "Мутон Ротшильд" по 2700, а кому ЛГБТ. Тут и задумаешься, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"