Политолог Бабич: поляки понимают, какой обузой станет Зеленский

Поляки поругались с Зеленским из-за ерунды

Владимиру Зеленскому не дали произнести речь в Конгрессе США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что конгрессмены очень заняты. Сигнал и самому Зеленскому и Белому дому, который намерен объявить о выделении новой помощи Киеву - 24 миллиарда долларов. В Конгрессе считают, что Зеленский должен сначала отчитаться о том, как были потрачены миллиарды, которые Соединённые Штаты уже направляли на поддержку Украины и представить хотя бы приблизительный план, как он намерен потратить новый транш и каких целей добиться.

Испортились отношения у украинского президента и с соседней Польши. О причинах конфликта с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Бабич, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Как говорят французы, недостатки человека – это продолжение его достоинств. Вот поляки очень любят свою семью, историю, веру. И, к сожалению, порой это переходит в пренебрежительное отношение к семье, государству, вере соседей. И у простого народа все, что к востоку – все одно. Отличать Украину, Белоруссию, Россию – это элита такие вещи делает, пишет в газетах, а простой народ от этого наплыва украинских беженцев действительно устал.

Но посмотрите: поссорились-то Иван Иванович с Иваном Никифоровичем из-за очень маленьких денег. Они поссорились из-за 208 млн евро. Это сумма, на которую было продано украинское зерно с начала года. Это по сравнению с тем, что получает Зеленский от американцев, – копейки. Поляки обиделись на то, что небольшие деньги, которые они все-таки отказались давать украинцам через доступ этого зерна, из-за них Зеленский с трибуны ООН сказал про какой-то "зерновой триллер для московского актера". И Моравецкий (премьер Польши) обиделся, потому что это звучит, как взаимные обвинения польских политиков, которые 20 лет обвиняют друг друга в работе на Кремль.

Чем больше поляки присматриваются к Зеленскому, тем больше они понимают, какая это будет обуза, если они присоединят часть территории Украины", - сказал Бабич.

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