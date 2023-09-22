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Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" на Купянском направлении

08:49
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Комплекс может вести огонь на полном ходу

Минобороны России опубликовало кадры работы зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" на Купянском направлении.

Наши бойцы дежурят круглосуточно и с одинаковой эффективностью уничтожают украинские самолёты, вертолёты, беспилотники и ракеты. Уникальные характеристики модернизированного самоходного комплекса "Тор" позволяют выявлять любые объекты в небе на расстоянии до 30 километров, одновременно наносить удары по четырём целям, а при необходимости и вести огонь на полном ходу.

"БТР маленькая, скорость большая. Принятие решения на обстрел по времени очень мало. Мы со своим расчетом уже с самого начала выполнения специальной военной операции. Как бы взаимозаменяемы. То есть, мой заместитель может отработать так же за меня, как я за него. Также заместитель может работать за механика- водителя. Полностью экипаж автономный", - говорит начальник расчета с позывным "Голландец".

Мощные удары по укреплённым позициям и местам скопления техники ВСУ наносят российские экипажи штурмовиков СУ-25. Пилоты работают парами на малых высотах, обеспечивая воздушную поддержку наших наземных подразделений на передовой. После выпуска снарядов и поражения целей, лётчики выполняют противоракетный манёвр, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром базирования для подготовки к новым вылетам.

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