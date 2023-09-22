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Сбил коптер несколькими выстрелами: новые подвиги российских военных

08:56
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии сержант Дмитрий Лызлов в ходе наблюдения за обстановкой в небе над позициями наших бойцов обнаружил в небе вражеский беспилотник. Дмитрий сбил коптер из личного стрелкового оружия и своевременно отдал подчинённым приказ о смене позиции, по которой противник вскоре нанёс мощные удары.

Подразделение начальника станции связи старшего лейтенанта Егора Колосова подверглось нападению украинских боевиков вдали от основных сил российской группировки. Под миномётным обстрелом с позиций ВСУ, Егор восстановил повреждённую коммуникационную линию, что позволило сохранить устойчивую связь с командованием и отразить атаку неонацистов.

"ТВ Центр"

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