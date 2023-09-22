Полиция задержала лидера армянской оппозиции в Ереване

В столице Армении проходят многотысячные митинги

Полиция Армении задержала рано утром 22 сентября одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Политик с поддержавшими его демонстрантами перекрыл автомобильное движение в центре Еревана.

Митингующие начали перекрывать центральные улицы столицы Армении с раннего утра. Также оппозиция намерена заблокировать здание правительства, где должно пройти заседание кабмина под руководством премьера Никола Пашиняна. Полиция здание оцепила, начались задержания оппозиционных активистов.

Многотысячные акции протеста из-за событий в Нагорном Карабахе прошли в Ереване накануне. В завершение митинга на центральной площади Республики лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал блокировать на улицах автомобильное движение. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Пашиняна, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"