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Полиция задержала лидера армянской оппозиции в Ереване

08:40
  • пятница
  • 22 сентября 2023

В столице Армении проходят многотысячные митинги

Полиция Армении задержала рано утром 22 сентября одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Политик с поддержавшими его демонстрантами перекрыл автомобильное движение в центре Еревана.

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Митингующие начали перекрывать центральные улицы столицы Армении с раннего утра. Также оппозиция намерена заблокировать здание правительства, где должно пройти заседание кабмина под руководством премьера Никола Пашиняна. Полиция здание оцепила, начались задержания оппозиционных активистов.

Многотысячные акции протеста из-за событий в Нагорном Карабахе прошли в Ереване накануне. В завершение митинга на центральной площади Республики лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал блокировать на улицах автомобильное движение. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Пашиняна, передает ТАСС.

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