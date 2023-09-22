Лавров призвал ООН не вступать в политизированные инициативы по Украине

Дипломат обратился к генсеку организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генеральнного секретаря ООН Антониу Гутерриша предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы по Украине.

Дипломат обратил отдельное внимание на заверения Гутерриша в том, что всемирная организация будет воздерживаться от участия в начинаниях, не предполагающих вовлечения всех сторон украинского конфликта.

Наряду с этим Лавров указал на недопустимость использования в документах ООН двойных стандартов применительно к различным территориям, сообщает ТАСС.

В Соединенных Штатах проходит неделя Генеральной Ассамблеи ООН, российскую делегацию возглавляет Лавров. При этом звучат призывы к реформированию всемирной организации, а Киев требует лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Однако против этого выступают даже западные союзники Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не поддерживает соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"