Минэнерго России разъяснило сроки запрета экспорта топлива

Его ввели ради стабилизации цен на внутреннем рынке

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а его отмена будет зависеть от результатов и насыщения рынка. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Как пояснил политик в интервью телеканалу "Россия 24", эта мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка.

Сорокин выразил уверенность в том, что данный запрет должен "дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание" с внутреннего рынка объемов топлива, предназначавшихся на экспорт.

Ранее Минэнерго предупреждало, что эксперты ведомства примут ряд радикальных мер по предотвращению "серого экспорта" нефти из страны. При этой схеме недобросовестные участники рынка целенаправленно покупают топливо на внутреннем рынке "за копейки" и затем перепродают его за границу "в несколько раз дороже".

На этом фоне глава "Газпром нефти" Александр Дюков предупредил, что увеличение экспортных пошлин на энергоносители может спровоцировать дефицит нефтепродуктов в России.

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