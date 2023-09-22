Варшава втрое увеличила закупки российских удобрений

Российские компании заняли второе место среди поставщиков продукции в Польшу

Российские компании заняли второе место в списке поставщиков удобрений в Польшу. Лидирует в этом перечне Германия, поставившая польским аграриям этой продукции на 22,6 миллиона долларов. Литва с 13 миллионами долларов – на третьем месте, а замыкают пятерку лидеров Финляндия и Нидерланды с результатом в районе 8 миллионов.

Россия же поставила Польше удобрений на 20,2 миллиона долларов – тогда как в прошлом году польский бизнес закупил удобрений у России лишь на 6,2 миллиона долларов. В этот же период в 2022 году у российских компаний был лишь шестой результат, передает РИА Новости.

Варшава резко снизила закупки российских удобрений в апреле прошлого года. Объем импорта всего за месяц уменьшился в 21 раз. Однако уже в июне количество закупленных в России удобрений значительно выросло.

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