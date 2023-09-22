В России приостановили работу Оскаровского комитета

Страна не собирается отправлять свои фильмы на "Оскар"

Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал один из членов комитета, продюсер Федор Попов.

По словам Попова, фактически работа комитета уже была приостановлена, а его ряды "сильно поредели".

Продюсер подчеркнул, что "выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно", сообщает ТАСС.

Между тем у организаторов "Оскара" новые трудности: забастовка актеров и сценаристов в Голливуде вынудила американскую Академию кинематографических искусств и наук перенести 14-ю церемонию вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

До этого киноакадемии пришлось существенно пересмотреть принципы присуждения наград. Из-за обвинений во влиянии на исход голосования через социальные сети.

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