Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Реализован целый ряд проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 22 сентября, подвел итоги благоустройства Северо-Восточного административного округа.

В своем персональном блоге градоначальник отметил, что большие работы были проведены в парке "Долгие пруды", который находятся в районе Северный. Ближе к жилому массиву созданы площадки для занятий спортом, тихого отдыха и детских игр. Для малышей появилась "археологическая" песочница, где можно поработать "экскаватором", для детей постарше — высотный игровой комплекс, качели-гнезда и балансиры с батутами.

С учетом пожеланий жителей обустроена сцена с амфитеатром для проведения районных праздников и мероприятий. В парке было проложено 4 км дорожек.

Современный облик обрел стадион в Тенистом проезде в районе Свиблово, здесь появилось новое футбольное поле с искусственным газоном и дренажной системой, открытые мини-залы для воркаута, кроссфита, настольного тенниса.

В этом же районе завершается благоустройство сквера между проездом Русанова и улицей Седова. Обновлены прогулочные маршруты и установлены новые фонари. В большой спортивной зоне можно поиграть в мини-футбол, настольный теннис и шахматы. Сделана новая детская площадка.

Еще одно интересное и уютное место появилось в районе Марьина Роща, где был благоустроен сквер на площади Борьбы. Сквер тематический – посвящен известному произведению Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки". В рамках проекта привели в порядок площадь, сохранив ее исторический облик и планировку. Скульптуры героев поэмы развернули друг к другу, между ними протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой.

В районе Южное Медведково привели в порядок сквер вдоль улицы Молодцова: заменили покрытие дорожек, обустроили площадки для отдыха с качелями и скамейками.

В районе дома 1 по улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, – ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации.

Парк у Ростокинского акведука вдоль Яузы и проезда Кадомцева украсили удобной прогулочной зоной и спортивным кластером — это часть масштабного проекта по созданию "Парка Яуза.

Поклонники физкультуры и спорта осваивают пять площадок для игры в баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы. Еще одна большая локация предназначена для занятий в рамках программы "Московское долголетие".

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