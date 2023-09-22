Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

За 13 лет число горожан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в Москве в 2,6 раза

В столице с 2024 по 2026 год проведут капитальный ремонт не менее чем 55 спортивных объектов. Такое поручение дал Сергей Собянин.

С 2010 года число горожан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в Москве в 2,6 раза – до 5,48 млн человек. В настоящее время в столице действует 29 тысяч спортивных зон, среди которых спортплощадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы.

В 2022 году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов, выполнили благоустройство на 92. Кроме того, идет плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

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