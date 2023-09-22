ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

10:06
  • пятница
  • 22 сентября 2023

За 13 лет число горожан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в Москве в 2,6 раза

В столице с 2024 по 2026 год проведут капитальный ремонт не менее чем 55 спортивных объектов. Такое поручение дал Сергей Собянин.

С 2010 года число горожан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в Москве в 2,6 раза – до 5,48 млн человек. В настоящее время в столице действует 29 тысяч спортивных зон, среди которых спортплощадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы.

В 2022 году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов, выполнили благоустройство на 92. Кроме того, идет плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Спортивная площадка
Спортивная площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.