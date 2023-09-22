Пашинян не рассматривает исход армян из Карабаха в качестве основного плана Еревана

Их перевезут в Армению, если проживание в регионе станет невозможным

Власти Армении не рассматривают исход армян из Нагорного Карабаха в качестве основного плана. Согласована позиция по обеспечению безопасного и достойного проживания армянского населения в своих домах, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как заявил армянский премьер на заседании правительства, переезд армян Карабаха в Армению станет реален, если будет констатирована невозможность их проживания в регионе. Уточняется: если сохранится нынешняя ситуация.

По словам Пашиняна, жители населенных пунктов в Карабахе могут получить реальную возможность вернуться в свои дома. Премьер утверждает, что есть надежда на улучшение ситуации, не исключена доставка в регион гуманитарных грузов. Переговоры об интеграции Карабаха в состав Азербайджана между представителями карабахских армян и делегацией Баку прошли в Евлахе 21 сентября, передает ТАСС.

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