Взрыв газа произошел в Шебекинском городском округе

Взорвался газовый баллон в жилом доме

Частный жилой дом разрушен в Шебекинском городском округе Белгородской области из-за взрыва газового баллона. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали пять человек, один из них оказался под завалами. У трех человек травмы головы, у одного пострадавшего ожоги.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Происшествие в Шебекино случилось вскоре после трагедии в подмосковной Балашихе. Там в результате взрыва газа произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома. Погибли 7 человек, еще 27 пострадали. В числе жертв — спасатели, которые ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации. Во время разбора завалов рухнул фрагмент стены поврежденного здания.

Возбуждено уголовное дело, родственникам жертв трагедии, а также получившим травмы выплатят компенсации.

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