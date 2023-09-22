Россия продолжает спецоперацию

Ситуация на артемовском направлении в зоне спецоперации остается горячей. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик отметил, что Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск.

При этом ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

Кроме того, Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины на северном направлении концентрируются, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают каких-либо действий.

В целом контрнаступление ВСУ оказалось провальным, каких-либо успехов Киев так и не смог продемонстрировать западным донорам.

Анонимный источник из Государственного бюро расследований Украины заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному грозит уголовная ответственность за потерю юга страны. По словам источника, в отношении военного уже заведены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"