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В ДНР рассказали о горячей обстановке на артемовском направлении

10:36
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Ситуация на артемовском направлении в зоне спецоперации остается горячей. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Политик отметил, что Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск.

При этом ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

Кроме того, Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины на северном направлении концентрируются, включая штурмовые подразделения, но пока не предпринимают каких-либо действий.

В целом контрнаступление ВСУ оказалось провальным, каких-либо успехов Киев так и не смог продемонстрировать западным донорам.

Анонимный источник из Государственного бюро расследований Украины заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному грозит уголовная ответственность за потерю юга страны. По словам источника, в отношении военного уже заведены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе".

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