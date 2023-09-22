Собянин объявил о завершении строительства ледового дворца в Ясеневе

В уникальном дворце спорта – две ледовые арены

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево завершено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. 1,5 месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели", – написал Собянин.

В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу. Также для фигуристов в спорткомплексе созданы идеальные условия для тренировок. Сделано большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Также преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов.

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