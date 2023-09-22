Власти Севастополя остановили движение морского транспорта

Причины пока не называются

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причину остановки власти пока не назвали.

Город разделен Севастопольской бухтой на южную и северную части. Между двумя частями курсируют паромы и катера. Жителям сообщили, что на конечных остановочных пунктах организованы компенсационные маршруты наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта. Причины остановки неизвестны. Движение на мосту останавливают практически каждый день, власти призывают относиться к этому с пониманием, передает "Интерфакс".

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