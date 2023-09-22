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Минфин: меры валютного контроля не затронут обычных граждан

11:05
  • пятница
  • 22 сентября 2023

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Меры валютного контроля, введение которых в России обсуждается властями, не будут затрагивать рядовых граждан. В этом в пятницу, 22 сентября, заверил заместитель российского министра финансов Алексей Моисеев.
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В эфире "Россия-24" политик подчеркнул, что меры по контролю за оттоком из России капитала через дружественные ей государства "это совершенно точно не коснется обычных граждан".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что его ведомство и Банк России продолжают выработку общей позиции относительно мер валютного контроля. Министр выразил уверенность в том, что сторонам удастся найти приемлемое решение.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом подчеркивала, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов в осуществлении их деятельности.

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