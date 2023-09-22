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Попова заверила в отсутствии угрозы вспышки кори в России

11:19
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Ситуация по кори контролируемая

Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справляются с эпидемиологической ситуацией по кори. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

Эксперт уточнила, что в настоящее время фиксируются случаи данного заболевания только среди невакцинированного населения.

Попова также рассказала, что подъемы заболеваемости корью фиксируются каждые 4-6 лет, поэтому заранее было принято решение о подчищающей иммунизации, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в стране не наблюдается нехватка вакцины против кори. Министр подчеркнул, что производство вакцинных препаратов от этого заболевания продолжает работать, причем оно "скорректировано для обеспечения более ранних выпусков" необходимых объемов.

Эта тема стала особенно актуальна после того, как в течение лета в разных регионах России выявили ряд случаев заболевания корью. В частности, в августе трое сотрудников столичного рынка "Садовод" заболели корью.

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