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Вандалы облили краской ворота посольства России в Ереване

11:18
  • пятница
  • 22 сентября 2023

Довести акцию до конца помешал сотрудник полиции

Вандалы облили краской ворота посольства России в Ереване. Видео с участием двоих неизвестных распространяют в соцсетях жители Армении.

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Как сообщает ТАСС, двое мужчин подошли к ограждению дипмиссии, держа за спиной пакеты с красной краской. До ворот оставалось несколько шагов, когда они бросили пакеты в ограждение.

Сотрудник полиции отреагировал на действия вандалов, и им пришлось ретироваться. В российском посольстве инцидент пока не прокомментировали.

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