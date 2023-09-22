Довести акцию до конца помешал сотрудник полиции
Вандалы облили краской ворота посольства России в Ереване. Видео с участием двоих неизвестных распространяют в соцсетях жители Армении.
Как сообщает ТАСС, двое мужчин подошли к ограждению дипмиссии, держа за спиной пакеты с красной краской. До ворот оставалось несколько шагов, когда они бросили пакеты в ограждение.
Сотрудник полиции отреагировал на действия вандалов, и им пришлось ретироваться. В российском посольстве инцидент пока не прокомментировали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: