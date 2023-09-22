Во Владивостоке школьники и учителя отбили маленькую девочку из рук маньяка

Мужчина похитил и чуть не задушил третьеклассницу

В Приморье арестовали мужчину, который, по версии следствия, похитил и чуть не задушил 9-летнюю девочку. Эта история могла закончиться трагически, если бы на помощь ребёнку не пришли другие дети и учителя. Они бросились в лес, откуда слышали крики. Место давно пользуется дурной славой среди жителей.

Мужчину в наручниках выводят из школы. Именно он, по версии следствия, напал на ученицу младших классов, насильно увел ее в лес и стал душить. Крики услышали проходившие мимо школьники.

"Я услышала, подумала, что мальчик. Потом оказалось, что девочка, я быстро побежала в школу и сообщила", - говорит Мария Романова, ученица 6 класса.

Учителя моментально выбежали на помощь. ЧП случилось в нескольких метрах от школы, в лесу. Среди зарослей обнаружить мужчину удалось не сразу. Но девочка закричала и учителя побежали на звук.

"Сразу взяла палку и побежала. Мы кричали ему, на весь лес, чтоб он убрал от нее руки", - говорит Надежда Филатова, учитель физкультуры.

Нападавший сбежал. Пострадавшую сразу доставили в медпункт.

"Страшно было от того, что мы не знали, что нас ожидает, был ли он один или с кем-то, в каком состоянии", - рассказывает Анастасия Селеменева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

За похитителем продолжили погоню и ученики и педагоги. Поймать его удалось двум старшеклассникам этой же школы.

"Мы увидели его, спросили, что он тут делает. Сказали: пройдёмте с нами в школу, если это не вы, мы вас отпустим. И отвели его в школу", - говорит один из них.

В школе подозреваемого ждал отряд полиции. Мужчина сознался в содеянном.

"Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, который в настоящее время находится под административным надзором", - говорит Аврора Римская, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

После случившегося перепуганные родители проводят с детьми разъяснительные беседы, учеников младших классов привозят на уроки на машинах, ребят постарше доводят прямо к школе.

Место, где все произошло, - неблагоустроенный участок леса. Здесь свалки мусора, поваленные деревья, никакого освещения. Но по натоптанным тропинкам некоторые и взрослые, и ученики срезают путь от автобусной остановки к школе. Родители говорят, что уже не раз писали обращения в различные инстанции, чтоб территорию привели в порядок. Но результата нет.

В 80-е здесь был сквер, сейчас - идеальная местность для асоциальных личностей, говорят родители.

"Мы просим, чтоб здесь все облагородили. Это федеральные земли и мы ничего сделать не можем сами", - говорит Анна Фролова — председатель родительского комитета.

Торжественная линейка специально для учителей и школьников, которые спасли жизнь ребенку. За смелость и героизм их наградили знаком отличия.

Сейчас сами преподаватели боятся заходить в этот лесной массив, постоянно твердят детям обходить его стороной. Учителя и родители, надеются, что в ближайшее время будут приняты меры по благоустройству территории.

Ольга Срипникова, Сергей Дробышев. "ТВ Центр"

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