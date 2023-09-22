Спецоперация: три сотни американских гаубиц отправили на металлолом

Растут потери и среди иностранных наемников

Российские войска прорвали оборону неонацистов на Купянском направлении. Успешное продвижение - в районах Синьковки и Новоегоровки. Тяжёлые бои идут на Артёмовском участке. У железной дороги уничтожены десятки единиц вражеской техники. Также наши военные сорвали крупную ротацию ВСУ на юге Донецка.

Когда экипаж российского танка только выезжал на огневую позицию под Стельмаховкой, боевики и предположить не могли, что этот рейд серьезно расстроит командование ВСУ. Серия выстрелов: первыми танкисты уничтожили минометные расчеты на передовой, но они для националистов уже давно расходный материал. А вот следующие залпы точно по "Леопардам". В минус отправлены сразу две НАТОвские машины. Это при том, что американскую бронетехнику перебросили на Луганский фронт буквально день назад на усиление. Но разведчики нашли их раньше, чем ВСУ успели ввести в бой.

Лес рядом с Кременной. Разведчики незаметно подошли к крупному опорному пункту боевиков и метров с 30 открыли огонь. В этой операции значение имеют даже не потери националистов. А то, что всего шестеро спецназовцев обратили в бегство целый взвод.

Но главные удары вдоль Краснолиманского фронта сегодня сосредоточены по артиллерийским позициям ВСУ. Собственно, высокая концентрация минометов и пушек – единственное, что мешает российской группировке продвигаться.

В Серебрянском лесу и грунтовке вдоль полей десятки уничтоженных машин, БМП и самоходок. Развалины — все, что осталось после артналета дивизиона "Градов" на ангар, где националисты прятали НАТОвские броневики и боеприпасы.

Кстати, военные подсчитали, что большая часть американских гаубиц М777, которые бойцы еще называют "Три топора", уничтожены. Если точнее, то из 350 пушек, переданных Киеву Пентагоном, 286 – уже в металлоломе. Стремительно растут и потери среди иностранных наемников и инструкторов. Днем раньше, российские штурмовики накрыли с воздуха центр подготовки националистов в тылу украинских войск.

Как бы ВСУ не пытались скрыть эту неприятную новость, но агентура выяснила: в результате удара ликвидированы, как минимум 30 наемников. Еще до 20 человек остаются под завалами рухнувшего здания.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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