В Крыму собирают урожай сливы и алычи

Крымские фрукты отличаются медовым вкусом

Богатый урожай сливы и алычи - в Крыму. За несколько недель собрали тысячу тонн спелых сочных плодов. Продукцию местных аграриев с нетерпением ждут жители отдалённых уголков страны. Крымские фрукты отличаются медовым вкусом, а деревья очень неприхотливы и плодоносят практически до середины осени.

От желто-зеленой алычи до фиолетово-черной сливы: яркая палитра и увесистый урожай. Каждый плод от 50 до 150 граммов. Самые крупные фрукты — размером с яблоко. Ведро можно собрать за считанные минуты.

Уборка началась несколько недель назад и сейчас в самом разгаре. Крымские аграрии уже собрали первую тысячу тонн урожая. В два с половиной раза больше чем в прошлом году.

"Сорт "Октоберсан" является поздней сливой. Собирается в поздних числах октября. Сорт "Чичисан" - уже проводим съем. Слива отличается высокими вкусовыми качествами, похожа чем-то на манго", - говорит Иван Облядрук, агроном агрофирмы.

Спрос огромный. Эта слива без преувеличения известна даже в самых отдаленных уголках страны.

"Основная масса отправляется в Приморье, то есть в Уссурийск вместе с яблоками. Соседи у них Китай. Китай тоже очень любит наши яблоки, нашу сливу. Также поставляем в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск", - говорит Евгений Кезик, генеральный директор агрофирмы.

В Крым сливу завезли еще в Средневековье из Турции и Закавказья. Но это были хоть и сладкие, но мелкие и чересчур нежные сорта. Поэтому в наши дни сельхозпроизводители предпочитаются европейские и восточноазиатские аналоги.

Ти Чи Сан – китайский сорт, но уже значительно обрусевший. Дело в том, что здесь в Крыму эти деревья прививают на подвой из дички, что позволяет сливе быстрее адаптироваться к местным условиям. А условия здесь по-настоящему райские: повышенное содержание извести в почве и большое количество солнечных дней делают эти плоды в разы слаще, чем в Китае, и это ни чуть не влияет на их товарный вид и размер.

Агрономы сравнивают сливу с верблюдом: мало ест и много работает, то есть плодоносит.

"Это, наверное, одно из наименее прихотливых в культуре садоводства растений. Я имею в виду в части применения средств защиты растений и требования к другим элементам производства", - говорит Николай Тютюник, начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Крыма.

Сбор продлится до октября. Позднеспелая слива будет максимально сладкой, но уже не транспортабельной. Так что самый медовый урожай можно будет попробовать только на полуострове.

Никита Васильев, Юрий Ламзин, Максим Володин, "ТВ Центр"

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